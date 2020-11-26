شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحذر من 7 أضرار تسببها المشروبات الغازية على الجسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت وزارة الصحة اليوم الخميس من أضرار المشروبات الغازية على الجسم . حذرت وزارة الصحة اليوم الخميس من أضرار المشروبات الغازية على الجسم . وأكدت " الصحة " أن تلك المشروبات ليست مشروبات طاقة كما تدعي الإعلانات ، وإنما تسبب تلك الأضرار : 1- التأثير على صحة الفم ، حيث تسبب تآكل الأسنان . 2- صداع التوتر والصداع النصفي . 3- تقرحات جدار المعدة والمرئ وارتجاع الطعام عكسياً إلى المرئ . 4- زيادة معدل ضربات القلب ، وارتفاع ضغط الدم ، وتسبب السكتة القلبية . 5- التوتر والقلق والأرق ، حيث تسبب اضطرابات نفسية ينتج عنها قلق وقلة نوم . 6- السمنة والسكري من النوع الثاني ، وارتفاع الكوليسترول . 7- هشاشة العظام ، حيث تسبب أضرار مباشرة على العظم وكثافته .

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