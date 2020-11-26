شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح موقف العامل الوافد إذا خرج ولم يعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس موقف العامل الوافد إذا خرج في اجازة خروج وعودة ولم يعد .

وأكدت " الجوازات " أن من خرج ولم يعد يُمنع من الدخول لمدة ثلاث سنوات ، إلا إذا كان سيعود للمملكة على صاحب العمل السابق وبتأشيرة جديدة .

وأكدت " الجوازات " أن هذه التعليمات يُستثنى منها التابعين والمرافقين للوافد .