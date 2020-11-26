شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح موقف العامل الوافد إذا خرج ولم يعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس موقف العامل الوافد إذا خرج في اجازة خروج وعودة ولم يعد .
وأكدت " الجوازات " أن من خرج ولم يعد يُمنع من الدخول لمدة ثلاث سنوات ، إلا إذا كان سيعود للمملكة على صاحب العمل السابق وبتأشيرة جديدة .
وأكدت " الجوازات " أن هذه التعليمات يُستثنى منها التابعين والمرافقين للوافد .
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