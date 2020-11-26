شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية" تعتزم تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية بجوامع 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تشرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية في عدد من الجوامع في 3 مناطق.

وتتمثل هذه المناطق، وفقا لـ"الوطن"، في مكة المكرمة والجوف والمنطقة الشرقية، منها 38 جامعاً في المويه وجدة والطائف و20 مسجداً وجامعاً في الجوف.

يذكر أن هذه الفواصل تساعد في توفير 70 % من طاقة التكييف والإنارة في الجوامع.