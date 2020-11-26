صور توثق استعدادات وتأهب «أمانة مكة» لمواجهة الحالة المطرية

أكدت أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية وإداراتها العامة استعدادها لمواجهة الحالة المطرية خلال موسم الأمطار، مشيرة إلى حرصها على متابعة التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي توضح مستوى هطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام القادمة على العاصمة المقدسة وضواحيها.

وأوضحت الأمانة أنها تستغل كل الموارد المتاحة بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى لتوظيفها في مواجهة الحوادث والكوارث المتوقعة، كما تتولى توزيع الفرق الميدانية لسحب المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية وتنظيف الشوارع بعد سحب المياه، ومراقبة مجاري وقنوات تصريف السيول، وإزالة الأشجار المتساقطة والأتربة والأحجار على الطرق والشوارع، إلى جانب رش مواقع تجمعات المياه (المستنقعات) بالمبيدات، وتنفيذ أعمال الإصحاح البيئي.

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية تواصل جهودها أثناء وبعد هطول الأمطار؛ لإعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن خاصةً في المواقع التي تشهد ارتفاعاً في منسوب المياه الجوفية وبعض المواقع التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول حيث يتم شفط المياه عن طريق الصهاريج من بعض المناطق العشوائية الغير مربوطة بشبكات التصريف، ويجري تطبيق الخطّة الاستباقية وانتشار فرق التدخل السريع والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،القصيم ، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).

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