هكذا تستعد «شؤون الحرمين» للأمطار.. وتوجيه من «السديس» للإدارات

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كل إدارات رئاسة شؤون الحرمين في المسجد الحرام والمسجد النبوي للتأهب والاستعداد للحالة المطرية التي نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن شمولها مناطق واسعة من المملكة نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد الرئيس العام على تسخير ما استحدثته القيادة الرشيدة- حفظها الله- من إمكانات بشرية وآلية في تيسير الأعمال القائمة داخل الحرمين الشريفين، والتأكد من الجاهزية الكاملة للخدمات داخلهما وفق ما تم إعداده من خطط وبرامج للتعامل مع موسم الأمطار وتقلبات الطقس والظواهر الجوية المصاحبة لها.

تجدر الإشارة إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل طوال العام وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن على التأكد من سلامة جميع قاصدي الحرمين الشريفين خلال أداء النسك والعبادات من خلال عدد من المهام والمسؤوليات المحددة لهم في حالات الطوارئ والأزمات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،القصيم ، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).

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