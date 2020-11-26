«الأمطار الغزيرة» تدفع المركز الوطني للأرصاد لتنبيه قاطني جدة

الرئيس التنفيذي: الحالة مستمرة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أن أمطار جدة الغزيرة مستمرة، داعيًا الجميع إلى الانتباه وتوخي الحذر.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن علام، قال إن جدة تشهد إمطارًا غزيرة والحالة مستمرة.
وتابع «علام» الحالة الجوية من مركز التحاليل والتوقعات، وجه بسرعة إصدار التنبيهات الإنذارات، والتنسيق المستمر مع القطاعات ذات العلاقة.
من جهة أخرى، تم صباح اليوم الخميس إيقاف الملاحة في ميناء جدة، بسبب الرياح الشديدة وارتفاع الموج.
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