«الأمطار الغزيرة» تدفع المركز الوطني للأرصاد لتنبيه قاطني جدة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أن أمطار جدة الغزيرة مستمرة، داعيًا الجميع إلى الانتباه وتوخي الحذر.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن علام، قال إن جدة تشهد إمطارًا غزيرة والحالة مستمرة.

وتابع «علام» الحالة الجوية من مركز التحاليل والتوقعات، وجه بسرعة إصدار التنبيهات الإنذارات، والتنسيق المستمر مع القطاعات ذات العلاقة.

من جهة أخرى، تم صباح اليوم الخميس إيقاف الملاحة في ميناء جدة، بسبب الرياح الشديدة وارتفاع الموج.

اقرأ أيضا:

إيقاف الملاحة في ميناء جدة الإسلامي بسبب الرياح والموج

«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية على 9 مناطق في المملكة