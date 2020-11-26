هيئة «حقوق الإنسان» تدعو للإبلاغ عن حالات التحرش عبر «كلنا أمن»

طالبت هيئة حقوق الإنسان، بمكافحة جريمة التحرش بكل أنواعها، عن طريق الابلاغ عنها من خلال تطبيق «كلنا أمن».

وذكرت الهيئة- عبر حسابها على تويتر- أنه «لصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، ساهم بمكافحة جريمة التحرش عبر الإبلاغ من خلال تطبيق البلاغات الأمنية (كلنا أمن)».

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان- من خلال إنفوجراف- أن التحرش يجري حاليًا عبر وسيلة التنقل أو رقم الجوال، مشيرة إلى أنه قد يكون لفظيًا أو جسديًا أو عبر ملاحقة أو دخول غير مصرح به.

وكانت هيئة حقوق الإنسان، أوضحت في وقت سابق، أن التحرش بالمرأة جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين وغرامة مائة ألف ريال.

وذكرت الهيئة أن «أي أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تجاه المرأة، يمس جسدها أو عرضها، أو يخدش حياءها، بأي وسيلة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، جريمة تحرش وتصل عقوبتها إلى السجن سنتين، وغرامة مائة ألف ريال».

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