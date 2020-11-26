بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم الاقتراض المالي لبناء مسجد

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم الاقتراض لبناء مسجد.

وقال الخثلان، خلال استضافته في قناة «الرسالة» إنه لا ينصح بذلك؛ لأن الاقتراض يُحمِّل ذمة الإنسان دَينًا، والدَين أمره عظيم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم «يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين»، كما كان الرسول يسأل حين تأتي الجنازة: «هل عليه دين؟» فإن قالوا «عليه دين» لم يصل عليه وإن قالوا «ليس عليه دين» صلى عليه.

وتابع الخثلان: على الإنسان الحرص على عدم الاستدانة ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، متسائلًا: كيف للإنسان أن يأتي بعمل تطوعي ويستدين من أجل ذلك؟ موضحا أنه أمر غير مقبول، وليس للإنسان أن يستدين من أجل بناء مسجد، ففي حال عدم الاستطاعة فإن بناء المسجد ليس واجبًا عليه.

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