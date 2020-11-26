

جدة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

هطلت صباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية شملت أنحاء متفرقة من المحافظة .

جعلها الله سقيا رحمة ، وعم بنفعها أرجاء البلاد .

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، والتقيُّد بتعليمات السلامة الواردة في هذا الشأن .

// انتهى //

12:55ت م

0064





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هطول أمطار على محافظة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.