السعودية اليوم / مدني الباحة يدعو الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة



الباحة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

دعا الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نظراً لما تشهده منطقة الباحة من التقلبات الجوية، وذلك بناءً على التنبيهات المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الفترة من اليوم وحتى يوم الأحد القادم.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن التنبيهات الواردة تشير بمشيئة الله تعالى إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وتساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي - بني حسن - القرى- قلوة - الحجرة- المخواة - المندق.

وشدد العقيد الغامدي بعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات، داعياً الجميع إلى زيارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني للاطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات كذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية ، مشيراً إلى أن الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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12:49ت م

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