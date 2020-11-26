السعودية اليوم / 2223 إصابة جديدة بكورونا في اليابان



طوكيو 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 2223 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزراة الصحة اليابانية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بالفيروس ارتفع إلى 2044 حالة، بعد تسجيل 23 وفاة جديدة.

// انتهى //

12:46ت م

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طوكيو 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسسجّلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 2223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 138926حالة.وذكرت وزراة الصحة اليابانية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بالفيروس ارتفع إلى 2044 حالة، بعد تسجيل 23 وفاة جديدة.// انتهى //12:46ت م0058

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