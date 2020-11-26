السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تستنفر جهودها لمواجهة الحالة المطرية



مكة المكرمة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

رفعت أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية وإداراتها العامة جاهزيتها بعد الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة ، اليوم ، حيث تابعت الأمانة التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي توضح مستوى هطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام القادمة على العاصمة المقدسة وضواحيها>

وتستغل الأمانة كافة الموارد المتاحة بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى لتوظيفها في مواجهة الحوادث والكوارث المتوقعة, حيث وزعت الفرق الميدانية لسحب المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية وتنظيف الشوارع بعد سحب المياه

كما تواصل الفرق الميدانية جهودها أثناء وبعد هطول الأمطار لإعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت خاصةً في المواقع التي تشهد ارتفاعاً في منسوب المياه الجوفية وبعض المواقع التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول، حيث يجري تطبيق الخطّة الاستباقية وانتشار فرق التدخل السريع والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.

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12:28ت م

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