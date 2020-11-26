السعودية اليوم / هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة ترفع مستوى جاهزيتها استعداداً للتقلبات الجوية



جدة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

رفعت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أعلى مستوى الاستعداد والجاهزية في كل المراكز الإسعافية لمواجهة التقلبات الجوية، حسب التقرير الوارد ، من المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة ،والذي يشير إلى توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط بالرياح السطحية، على منطقة مكة المكرمة ومنها محافظة جدة، اعتبارًا من اليوم و حتى يوم الأحد .

وأكد مدير هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، سلطان المالكي، أن الهيئة أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتمثل في تجهيز الفرق الإسعافية الميدانية، وتشغيل مواقع الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أولًا بأوّل، مشيرًا إلى أن المراكز الإسعافية في حالة تأهب وجاهزية تامة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني ،ووزارة الصحة فيما يخص استقبال الحوادث الميدانية المختلفة.

كما شددت الهيئة على ضرورة الاتصال المبكر على الرقم الموحد 911 عند حدوث أي طارئ .

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11:35ت م

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