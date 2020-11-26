السعودية اليوم / السديس : يؤكد على تقديم خدمات متميزة لجميع المستفيدين من مشروع سقيا زمزم



مكة المكرمة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

عقدت اللجنة الإشرافية على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - لسقيا زمزم ، اليوم ، اجتماعًا، برئاسة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بحضور عدد من وكلاء الرئيس العام وأعضاء اللجنة.

وأكد معاليه أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، تقتضي تقديم خدمة متميزة لجميع المستفيدين من هذا المشروع العملاق.

وأوضح الشيخ السديس أن الوضع الحالي للمشروع وطرق تطويره ووضع الإستراتيجية التي تكفل للمشروع عجلة عمل نشطة تتماشى مع رغبات المستفيدين من حجاج ومعتمرين والزائرين، لافتاً إلى حاجة المشروع الحالي إلى عنصر الابتكار والتميز لتفعيل المبادرات التي تخدم المشروع ليس من جانب الخدمة فحسب بل -أيضاً- مقدمي الخدمة من الشباب الذين سيتم تأهيلهم بالدورات والإرشاد ليقدموا خدمة للمستفيدين بشكل متميز وبأرقى أساليب التقانة والتطوير ، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود؛ لتقديم أفضل الخدمات .

// انتهى //

11:27ت م

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