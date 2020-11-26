طقس السعودية.. أمطار غزيرة متوقعة على هذه المناطق

الخميس 26 نوفمبر 2020

رصدت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.



وقالت الهيئة في نشرتها اليوم: الطقس: - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،القصيم ، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).

ونبه الأرصاد بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساء