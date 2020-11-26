السديس: نقدم خدمات متميزة لجميع المستفيدين من سقيا زمزم

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - واس

عقدت اللجنة الإشرافية على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – لسقيا زمزم ، اليوم ، اجتماعًا، برئاسة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بحضور عدد من وكلاء الرئيس العام وأعضاء اللجنة.

وأكد معاليه أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، تقتضي تقديم خدمة متميزة لجميع المستفيدين من هذا المشروع العملاق.

وأوضح الشيخ السديس أن الوضع الحالي للمشروع وطرق تطويره ووضع الإستراتيجية التي تكفل للمشروع عجلة عمل نشطة تتماشى مع رغبات المستفيدين من حجاج ومعتمرين والزائرين، لافتاً إلى حاجة المشروع الحالي إلى عنصر الابتكار والتميز لتفعيل المبادرات التي تخدم المشروع ليس من جانب الخدمة فحسب بل -أيضاً- مقدمي الخدمة من الشباب الذين سيتم تأهيلهم بالدورات والإرشاد ليقدموا خدمة للمستفيدين بشكل متميز وبأرقى أساليب التقانة والتطوير ، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود؛ لتقديم أفضل الخدمات .

