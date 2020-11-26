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2020-11-26 كوريا الجنوبية: اعتداء جدة يهدد إمدادات الطاقة العالمية عبرت عن إدانتها لأي عمل يعرض أرواح المدنيين للخطر متابعات الخليج 365 - واس أدانت كوريا الجنوبية اليوم اعتداء المليشيا الحوثية على محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة. وأعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في تعليق أورده المتحدث باسمها عن قلقها العميق فيما يتعلق بالاعتداء الذي شنته المليشيا الحوثية على محطة لشركة أرامكو، معبّرة عن إدانتها لأي عمل يعرض أرواح المدنيين والبنية التحتية لإمدادات الطاقة العالمية للخطر.



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