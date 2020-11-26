2020-11-26

مصري يخترع روبوتًا للكشف عن كورونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

مع مواجهة مصر للموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، نجح مخترع مصري في تجريب روبوت يمكنه إجراء اختبارات الكشف عن مرض كوفيد-19 عن بعد باستخدام حاكوم.

وفي مستشفى خاص شمالي القاهرة يقيس الروبوت درجة حرارة المرضى وينبههم لو كانوا لا يضعون كمامات.

وقال محمود الكومي، مصمم الروبوت، المسمى كيرا-03، إنه يمكن أن يسهم في الحد من التعرض للعدوى ومنع انتقال الفيروس.

ويمكن للروبوت كيرا-03، الذي له وجه ورأس يشبه الإنسان، أن يأخذ عينات الدم ويجري أشعة موجات صوتية على القلب وأشعة إكس ويعرض النتائج للمرضى عبر شاشة مثبتة على صدره.

وأضاف الكومي أنه حاول أن يجعل الروبوت شبيه بالبشر حتى لا يخاف منه المرضى، ولكي لا يشعروا أن صندوقًا يتجه نحوهم.

وتابع أن رد فعل المرضى إيجابي موضحا أنهم رأوا الروبوت ولم يخافوا منه، بل على العكس يثقوا فيه أكثر لأنه أكثر دقة من الإنسان.

ويفحص كيرا-03 المريض للكشف عن فيروس كورونا عن طريق إسناد ذقنه ثم مد ذراع بمسحة في فمه.

وقال أبو بكر الميهي مدير المستشفى الخاص الذي يُجري فيه اختبار الروبوت إنهم يستخدمون الإنسان الآلي لقياس درجة حرارة أي مريض مشتبه به بكوفيد-19.

