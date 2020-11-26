السعودية تصدر قرار تاريخي بالسجن وغرامة 50 ألف ريال على من يقدم على هذا الفعل

في قرار وُصف بالتاريخي، أصدرت النيابة العامة السعودية، قرارًا جديدًا ضمن نظام الحماية من الإيذاء الذي يعزز جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ومن بين حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن، لافتة خلال تدوينة عبر حسابها على تويتر عن معاقبة قاسية جديدة لمنع العنف ضد المرأة والحد من انتشاره ومعاقبة مخالفي بكل قوة وفق المادة 13 من القانون السابق ذكره.

السجن وغرامة 50 ألف ريال

وفي حيثيات قرار النيابة السعودية: يحظر كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكب من شخص تجاه امرأة متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو وصاية أو تبعية معيشية، وذلك في ذكرى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

العقوبات المقررة

أما عن العقوبات التي تم إقرارها، فتتمثل في السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى السنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة، مشددة على تطبيق القانون بقوة ضد جميع المخالفين لمواد إيذاء المرأة والعنف ضدها.