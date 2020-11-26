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شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف وفضيلة الأمين التنفيذي للمجلس الأعلى الإسلامي الشيخ عوكيه قورح فاتح وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمرموقة، في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم الذي أقامه مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مسجد الندوة بجيبوتي.
وأثنى الحضور على جهود الندوة العالمية وعلى حكومة المملكة وشعبها وعنايتها بتحفيظ القرآن الكريم للشباب والناشئة، وحثهم على التفوق الدراسي والتميز المعرفي.
وزير خارجية جيبوتي تكريم حفظة القرآن
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 11:42 AM
وسط حضور كبير وتقدير لدور حكومة المملكة وشعبها وعنايتها بكتاب اللهوزير خارجية جيبوتي يشارك بحفل "الندوة" لتكريم حفظة القرآن ببلاده
شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف وفضيلة الأمين التنفيذي للمجلس الأعلى الإسلامي الشيخ عوكيه قورح فاتح وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمرموقة، في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم الذي أقامه مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مسجد الندوة بجيبوتي.
وأثنى الحضور على جهود الندوة العالمية وعلى حكومة المملكة وشعبها وعنايتها بتحفيظ القرآن الكريم للشباب والناشئة، وحثهم على التفوق الدراسي والتميز المعرفي.
، وزير خارجية جيبوتي يشارك بحفل "الندوة" لتكريم حفظة القرآن ببلاده ،
المصدر : الخليج 365
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