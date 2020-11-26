محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن قلقها العميق وإدانتها لأي عمل يُعرّض أرواح المدنيين والبنية التحتية للخطر أدانت كوريا الجنوبية، اليوم، اعتداء المليشيا الحوثية على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة. وأعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في تعليق أورده المتحدث باسمها، عن قلقها العميق فيما يتعلق بالاعتداء الذي شنّته المليشيا الحوثية على محطة لشركة أرامكو؛ معبّرة عن إدانتها لأي عمل يعرّض أرواح المدنيين والبنية التحتية لإمدادات الطاقة العالمية للخطر.كوريا الجنوبية المليشيا الحوثية 26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 11:12 AM أعربت عن قلقها العميق وإدانتها لأي عمل يُعرّض أرواح المدنيين والبنية التحتية للخطر كوريا الجنوبية تُدين الاعتداء الحوثي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة كوريا الجنوبية تُدين الاعتداء الحوثي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة أدانت كوريا الجنوبية، اليوم، اعتداء المليشيا الحوثية على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة. وأعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في تعليق أورده المتحدث باسمها، عن قلقها العميق فيما يتعلق بالاعتداء الذي شنّته المليشيا الحوثية على محطة لشركة أرامكو؛ معبّرة عن إدانتها لأي عمل يعرّض أرواح المدنيين والبنية التحتية لإمدادات الطاقة العالمية للخطر. الكلمات المفتاحية ، كوريا الجنوبية تُدين الاعتداء الحوثي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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