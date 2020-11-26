أمانة جدة تزيل مبنى السفينة على طريق الملك عبدالعزيز

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أعلنت أمانة محافظة جدة، أمس الأربعاء بدء إزالة مبنى السفينة على طريق الملك عبدالعزيز. وأوضحت الأمانة أن عملية الإزالة جاءت بسبب عدة مخالفات وعدم الوفاء بالتعهدات النظامية اللازمة. وأظهرت صور نشرتها الأمانة معدات ثقيلة أثناء مباشرتها عمليات إزالة المبنى. Source almnatiq





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