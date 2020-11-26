فيديو.. معركة عنيفة بين نمر ودب

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رصد مقطع فيديو متداول، معركة عنيفة بين نمر بنغالي ودب الكسلان، والذي يعد من أشد الدببة فتكًا في العالم، في محمية تودوبا أنداري للنمور بالهند.
وتمكن النمر في البداية من طرح الدب الكسلان أرضًا، فيما ضرب الدب البالغ طوله 6 أقدام، ضرب النمر بمخالبه وأسنانه؛ ما تسبب في تراجع النمر، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.
ويعد الدب الكسلان أحد أخطر الحيوانات في الهند، فهي كائنات منعزلة وليلية بشكل عام، ومسؤول عن وفيات بشرية أكثر من أي نوع آخر من الدببة.
Source almowaten
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