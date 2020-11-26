تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إن مناطق مكة المكرمة «الخرمة، تربة، رنية» والرياض «الدوادمي، عفيف»، والمدينة المنورة «المهد، وادي الفرع، الحناكية، المدينة المنورة» تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد مع شبه انعدام في الرؤية.

أما مناطق الباحة «العقيق، الباحة، بلجرشي، قلوة»، وحائل «الحائط، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء»، والقصيم «البكيرية، الرس، المذنب، النبهانية، بريدة، عقلة الصقور، عنيزة»، والمنطقة الشرقية «حفر الباطن» فتشهد أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.