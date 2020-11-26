السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان



جيزان 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية ، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ، ومحافظات صبيا ، أبو عريش ،والدرب ، والطوال ، وبيش ، وفرسان ، إضافة للأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

// انتهى//

10:46ت م

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