السعودية اليوم / أكثر من 17 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القنفذة



القنفذة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" في القنفذة خدماتها لـ 17206 مستفيدين وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 5 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

10:06ت م

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القنفذة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في القنفذة خدماتها لـ 17206 مستفيدين وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 5 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:06ت م0030

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