السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يستقبل رئيس نادي قلوة الرياضي



الباحة 11 صفر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في الإمارة، رئيس نادي قلوة الرياضي علي بن عبيد الصلاحي، يرافقه مدرب ألعاب القوى بالنادي الكابتن صالح بن حسن الغامدي والعداء محمود بن محمد.

واستمع سمو أمير الباحة خلال اللقاء إلى شرح من الصلاحي عن إنجازات النادي في مختلف الألعاب، حيث نجح النادي في تحقيق بطولة أندية منطقة الباحة للناشئين، كما حقق العداء محمود بن محمد مستويات متقدمة على مستوى المملكة وحصوله على المركز الثالث في بطولة الملتقى الثاني لاختراق الضاحية بمدينة الخبر على مستوى المملكة، وتحقيق بطولة أندية منطقة الباحة لكرة الطائرة في إنجازٍ جديد يكتب باسم النادي.

وهنّأ سموه، رئيس وأعضاء النادي بما حققوه من إنجازات في مختلف الألعاب

وفي ختام الاستقبال كرّم سمو أمير منطقة الباحة العداء محمود بن محمد ، متمنياً التوفيق للنادي ومتطلعاً إلى مزيدٍ من النتائج المشرفة بإذن الله.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة المكلف احمد بن صالح السياري .

// انتهى //

10:00ت م

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الباحة 11 صفر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في الإمارة، رئيس نادي قلوة الرياضي علي بن عبيد الصلاحي، يرافقه مدرب ألعاب القوى بالنادي الكابتن صالح بن حسن الغامدي والعداء محمود بن محمد.واستمع سمو أمير الباحة خلال اللقاء إلى شرح من الصلاحي عن إنجازات النادي في مختلف الألعاب، حيث نجح النادي في تحقيق بطولة أندية منطقة الباحة للناشئين، كما حقق العداء محمود بن محمد مستويات متقدمة على مستوى المملكة وحصوله على المركز الثالث في بطولة الملتقى الثاني لاختراق الضاحية بمدينة الخبر على مستوى المملكة، وتحقيق بطولة أندية منطقة الباحة لكرة الطائرة في إنجازٍ جديد يكتب باسم النادي.وهنّأ سموه، رئيس وأعضاء النادي بما حققوه من إنجازات في مختلف الألعاب الرياضية ، حاثاً إلى تكثيف الجهود في المرحلة المقبلة، التي سيكون النادي فيها ممثلاً لمنطقة الباحة على مستوى المملكة في فئة الناشئين.وفي ختام الاستقبال كرّم سمو أمير منطقة الباحة العداء محمود بن محمد ، متمنياً التوفيق للنادي ومتطلعاً إلى مزيدٍ من النتائج المشرفة بإذن الله.حضر الاستقبال وكيل الإمارة المكلف احمد بن صالح السياري .// انتهى //10:00ت م0029

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