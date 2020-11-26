شكرا لقرائتكم خبر عن «قضائية الشورى» تناقش نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة والان مع التفاصيل
يشار إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة التي تختص بها.
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