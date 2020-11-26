شكرا لقرائتكم خبر عن كوفيد 19 في 24 ساعة: ارتفاع طفيف في الإصابات وحالات التعافي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أمس (الأربعاء) تسجيل (326) حالة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة (356.067) حالة، من بينها (5.455) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (724) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (476) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (344.787) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (5825) حالة، بإضافة (14) حالة وفاة جديدة، فيما تم إجراء (50.738) فحصا مخبريا جديدا. وسجلت الرياض 60 حالة تعافٍ و61 إصابة جديدة، لتتفوق حالات الإصابة فيها على التعافي بمريض واحد. وجاءت الهفوف في المرتبة الثانية في حالات الشفاء 39، الدمام 33، جازان 32، جدة 31، المدينة 29، المبرز 29، مكة المكرمة 24، حائل 23، الطائف 21، عرعر 11، ينبع 10، نجران 9، سبت العلايا 8، الجبيل 7 والقطيف 7 حالات شفاء، وفي الرياض بلغت حالات الإصابات الجديدة 61، مكة 27، المدينة 26، جدة 17، ينبع 16، الدمام 10، حائل 9، بريدة 9، خميس مشيط 9، عنيزة 8 ونجران 7 حالات. وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.