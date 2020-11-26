، المركز الوطني الإماراتي للأرصاد يُحذّر من اضطراب البحر في الخليج ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذّر "المركز الوطني" الإماراتي للأرصاد مرتادي البحر في الخليج من اضطرابه، نتيجة رياح شرقية نشطة، تصل سرعتها إلى 45كم بالساعة.

وتَوَقّع المركز في بيان له، أن يتراوح ارتفاع الموج إلى ما بين 4 و7 أقدام في عمق الخليج.المركز الوطني الإماراتي للأرصاد