محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 102201 والوفيات 6585 شخصًا سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 114107 إصابات. وتفصيلاً؛ أفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم بأن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 102201 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 6585 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية مصر تسجل 365 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بـ كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-26 سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 114107 إصابات. وتفصيلاً؛ أفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم بأن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 102201 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 6585 حالة وفاة. 26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 01:40 AM اخر تعديل 26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 07:06 AM إجمالي الإصابات بلغ 102201 والوفيات 6585 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 102201 والوفيات 6585 شخصًا سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 114107 إصابات. وتفصيلاً؛ أفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم بأن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 102201 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 6585 حالة وفاة. ، مصر تسجل 365 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بـ كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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