الجمارك توجه إرشادات هامة للتجار لإتمام عملية الاستيراد

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وجهت الهيئة العامة للجمارك، مجموعة من الإرشادات الهامة للتجار لإتمام عملية الاستيراد، حيث تشمل الإرشادات: التأكد من الحصول على الإذن المسبق للاستيراد المؤقت مع التقيد بالمدة النظامية لإخراج الإرسالية، عدم التصرف بالإرسالية أو بجزء منها عند فسحها بتعهد إلا بعد ورود خطاب رسمي من الجمرك المعني بإجازة الفسح من عدمه.

وتضمنت الإرشادات: التأكد من الحصول على إذن الاستيراد المسبق للأصناف المقيدة التي تتطلب ذلك كالمواد الكيميائية والأدوية وما إلى غير ذلك، حفظ المستندات لمدة 5 سنوات وفقًا لما تقتضيه أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

كما أكدت الجمارك على أهمية عدم احتواء الإرسالية على أي من السلع أو المواد الممنوعة، وتفويض المخلص الجمركي والوكيل الملاحي المعتمد وتجنب مؤسسات الوساطة غير المعتمدة، وتقديم المستندات الجمركية قبل وصول السفينة لمنفذ الدخول. Source almowaten





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