السعودية اليوم / تعليم القنفذة يدشن خطة التدريب على أدوات القياس والتقويم الإلكتروني



مكة المكرمة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

دشن مدير التعليم بالقنفذة الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي أمس ، خطة الإدارة لقسم التدريب على أدوات القياس والتقويم الإلكتروني، حيث اعتُمد 6 مدربين معتمدين للتدريب على مهارات القياس والتقويم الإلكترونية بواقع 7745 متدرباً ومتدربة، والتركيز على أهم التطبيقات الجديدة ومتابعة ما بعد التدريب "التغذية الراجعة".

وأكد الدكتور الزاحمي على أهمية ما تشكله عمليات القياس والتقويم ودورها الرئيس في توجيه العملية التعليمية التي تسهم وبشكل كبير في تحسين نواتج التعلم ويتحقق ذلك في ظل أنموذج "التعليم عن بعد".

وبين أن الوزارة وفرت للمعلم أدوات القياس والتقويم الإلكترونية اللازمة لتنفيذ عملية التقييم وقياس الأداء والتحصيل الدراسي، راجياً أن يكون لها الدور الفاعل والأثر الإيجابي في تحسين الممارسات التعليمية والتقويمية ونواتج التعلم.

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