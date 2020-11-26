شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة ميلاد تصيب 15 أمريكياً بكورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذرت عائلة أمريكية بولاية تكساس، في مقطع مرئي أطلقته سلطات مدينة أرلنغتون أخيراً، الشعب الأمريكي من مغبة تجاهل الإرشادات الخاصة بمكافحة جائحة فايروس كوفيد 19. وكشفت عائلة أراغونيز أنها أقامت حفلة صغيرة ضمت 12 شخصاً من أفراد الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد زوجة خالهم، في فورت ويرث في أول نوفمبر الماضي. وقد تم تأكيد إصابة جميع الأفراد الـ 12 بالفايروس، علاوة على ثلاثة من أفراد الأسرة الذين لم يحضروا الحفلة. وبين المصابين من العائلة انركيتا آرغونيز (57 عاماً)، التي صورت الجزء الخاص بها من المقطع في مشفاها، حيث تصارع الالتهاب الرئوي الذي نجم عن إصابتها بالفايروس. وقالت، وهي ترتدي قناع الأكسجين: أرجوكم احموا أنفسكم. لقد ذهبت لمنزل ابن أختي لأستمتع بوقت مع أفراد العائلة. لكنني الآن طريحة الفراش بعد إصابتي بكوفيد 19. وشرحت ابنتها أليكسا أراغونيز محنة العائلة جراء تلك الحفلة الصغيرة. وقالت لصحيفة «واشنطن بوست»: لحظة إهمال كبدتنا شهراً من الألم، وعدم النوم. ضحكنا في الحفلة وها نحن نبكي الآن. وكشفت أن أفراد الأسرة المنكوبين احتشدوا في إحدى الغرف، دون كمامات، ليستمتعوا بالمأكولات والأنس. وكانت أعراض المصابين طفيفة، لكن انركيتا أصيبت بالتهاب شمل الرئتين منذ 12 نوفمبر الجاري.



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