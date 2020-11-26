شكرا لمتابعة خبر عن أمطار غزيرة على 6 مناطق تستمر حتى المساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس المتوقعة. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس المتوقعة. وأوضحت الهيئة أن مناطق كل من: الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية، ستشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة، تبدأ ظهر اليوم وتستمر حتى الحادية عشر مساءا.

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