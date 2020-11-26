شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الخثلان يوضح أيهما أفضل " كفالة اليتيم أم بناء مسجد " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، كيفية تحديد الأفضلية بين بناء مسجد أو كفالة اليتيم.

وقال الخثلان خلال برنامج " يستفتونك ": " إن كلا الأمرين لهما فضل، ولكل منهما اعتبارات مختلفة باختلاف الأحوال ".

وأشار إلى أن تحديد الأفضلية بحسب أحوال الراغب في فعل أي منهما، قائلا: " إذا كان الشخص في مكان الناس يحتاجون فيه لبناء مسجد فحينها يكون بناء المسجد الأفضل ".

وأضاف:" أما إذا كان في مكان ليس فيه حاجة لبناء مسجد، فمساعدة الأيتام أفضل ".