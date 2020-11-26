شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: مرادونا ومايكل جاكسون وأم كلثوم أساطير لن تتكرر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استنكر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، من مهاجمة البعض لأسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا.

وقال آل الشيخ: " اللي جالس ينتقد الحياة الشخصية لمرادونا، انت عليك منه في الملعب، ما اعرف متى نحترم خصوصية الناس وحياتهم الشخصية ".

وتابع: " حياتي الخاصه لي ولي رب يحاسبني عليها، مرادونا، ومايكل جاكسون، وجوردن، وكلاي وأم كلثوم ومحمد عبده، ومحمد عبدالوهاب أساطير لن تتكرر " .

يذكر أن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، فارق الحياة أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا بعد إصابته بنوبة قلبية في منزله بالأرجنتين.