شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة يبحث أوضاع المسلمين مع رئيس "مجلس الأئمة" في كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء، بحث أوضاع المسلمين في جمهورية كوت ديفوار، وسبل دعم التعاون الإسلامي بين المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للأئمة في البلاد.
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