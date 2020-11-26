شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة يبحث أوضاع المسلمين مع رئيس "مجلس الأئمة" في كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار، عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، رئيس المجلس الأعلى للأئمة في جمهورية كوت ديفوار، فضيلة المفتي مامادو تراوري.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوضاع المسلمين في جمهورية كوت ديفوار، وسبل دعم التعاون الإسلامي بين المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للأئمة في البلاد.