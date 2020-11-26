بعد جمعها مساهمات خيرية تجاوزت 366.9 مليون ريال.. «اللجنة الوطنية للتحول الرقمي» تشيد بـ«جود الإسكان»

أشادت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي بالجهود التي قدمتها منصة «جود الإسكان»، وذلك بعد نجاحها في جمع مساهمات خيرية تجاوزت 366.9 مليون ريال؛ ما كان لها الأثر الملحوظ على المجتمع السعودي وتوفير المسكن الملائم للأسر.

جاء ذلك خلال تقرير اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي النصف سنوي لعام 2020 والذي استعرض خلاله المستهدفات والمنجزات للتحول الرقمي، حيث تعمل اللجنة في ظل توجيه ودعم مباشر من قبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وسلط التقرير الضوء على أهم المنجزات الرقميّة الخدمية في كل القطاعات الحكومية والخدمية في المملكة، واهتم بإبراز جهود الجهات الحكومية في عملية التحوّل الرقمي بمختلف مجالاته، التي تسهم في خلق بنية تحتية رقميّة تواكب روح العصر، وتلبي متطلبات التوجُّه نحو وطن طموح، ومجتمع رقمي مزدهر في جميع مجالات الحياة، وذلك ضمن إطار وأهداف رؤية المملكة 2030، التي يُعَد "التحوّل الرقمي" ركيزةً أساسيةً فيها.

وتُعد منصة جود الإسكان واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع السعودي في برامج التنمية المجتمعية، من خلال العمل على إيصال العطاءات الخيرية إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها، ووفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.

وأطلقت منصة جود الإسكان العديد من المبادرات، بهدف تحفيز العطاءات الخيرية الفردية من صدقات وزكوات، وإيصالها إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها، وبآلية مُحَوكمة وشفافة، تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه.

يُشار إلى أن المملكة حصدت نتاج تلك المنجزات من خلال عدة أرقام وإنجازات عالمية أعادت تموضع المملكة في مراكز متقدمة على خارطة العالم، ومن ذلك: المرتبة الـ2 عالميًّا في الأمن السيبراني للشركات ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والمرتبة الـ12 بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، متقدمة بأكثر من 9 مراكز عن العام الماضي، والمرتبة الـ7 عالميًّا فـي تمويل التطوير التقني ضمن الكتاب السنوي للتنافسـية العالمية، كما حققت المرتبة الـ8 بين دول مجموعة العشرين والـ27 عالميًّا في مؤشر البنية الرقمية ضمن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، متقدمة بأكثر من 40 مركزًا, والمرتبة العاشرة عالميًّا في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل بسرعة تجاوزت 66.54 ميجابت/ثانية، وحصلت حكومة المملكة على جائزة الريادة الحكومية 2020 الممنوحة من الاتحاد الدولي لقطاع الاتصالات المتنقلة.