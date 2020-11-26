السعودية اليوم / بلدي صامطة يناقش أوضاع أبرز المشروعات الحيوية بالمحافظة



صامطة 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

استعرض المجلس البلدي بمحافظة صامطة اليوم، خلال جلسته الـ 71، أبرز المشروعات الحيوية المتعثرة في المحافظة، بحضور رئيس المجلس البلدي أحمد محمد نجمي، وأعضاء المجلس.

واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بحقها القرارات والتوصيات اللازمة، وناقش أعضاء المجلس البلدي الزيارة الميدانية التي قاموا بها للوقوف على المشروعات المتعثرة، ووضع حلول عاجلة لها بعد حصرها تمهيداً للرفع بها للبلدية، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف الجهود لإنجاز المشروعات الحيوية والتنموية بالمحافظة.

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03:31ت م

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