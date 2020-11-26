شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتيال المالي على طاولة «إسلامية الشورى» والان نبدء بالتفاصيل
واستعرضت، خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، عن بعد، أمس، وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير السنوي للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440/ 1441هـ، المتضمنة توصيات اللجنة النهائية وردها على التوصيات الإضافية المقدمة حيال التقرير السنوي للولاية على أموال القاصرين.
وتطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى عدد من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصات اللجنة والمحالة من المجلس إلى اللجنة لمناقشتها وإبداء رأيها حيال هذه الموضوعات. يذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة التي تختص بها.
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