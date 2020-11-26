شكرا لقرائتكم خبر عن 107 أطنان أغذية لمتضرري سيول باكستان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 107 أطنان من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة «ميربوخاص» التابعة لإقليم «السند» في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد من إجمالي التوزيع 6,000 فرد. ويأتي توزيع السلال الغذائية في إطار المساعدات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز إلى الأشقاء في باكستان.

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