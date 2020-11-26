شكرا لقرائتكم خبر عن قرية الشحن النموذجية جاهزة لاستقبال لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

افتتح وزير النقل م. صالح الجاسر، أمس، مرافق مناولة المواد الطبية في محطة سال بقرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، والتي تهدف لتمكين نقل لقاحات فيروس كورونا المستجد

وتبلغ المساحة الإجمالية للمرافق الخاصة بشحنات الأدوية والمواد سريعة التلف 5000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المناطق المبردة الجديدة 3 أضعاف المساحة السابقة، ويحتوي المشروع على 4 بوابات، 3 منها للمواد القابلة للتلف وواحدة مخصصة للمواد الطبية، وتصل الطاقة اليومية للمناولة في المناطق المبردة إلى 150 شاحنة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة المعاينة 542 مترًا مربعًا، مزوّدة بجهازي أشعة لفحص المواد الطبية والمواد سريعة التلف، وتتسع هذه الأجهزة لمنصات الشحن الأكبر حجمًا، كما تم فصل منطقة المناولة عن ساحة مواقف الطائرات بحاجز أمني، إضافة إلى وجود 3 مكاتب تابعة للجمارك السعودية .

وتضم المنطقة 13 مستودعًا مبردًا مخصصًا للشحنات القابلة للتلف وشحنات المواد الطبية القادمة إلى الرياض، منها: مستودع مبرد للمواد الطبية بدرجة حرارة من 2-8 درجة مئوية بمساحة إجمالية تبلغ 309 أمتار مربعة، وبقدرة استيعابية تصل إلى 140 منصة شحن، ومستودعًا مبردًا للمواد الطبية بدرجة حرارة من 15-25 درجة مئوية بمساحة إجمالية 495 مترًا مربعًا، وبقدرة استيعابية تصل إلى 250 منصة شحن، ومستودعًا مبردًا للمواد القابلة للتلف بدرجة حرارة من 2-8 درجات مئوية بمساحة إجمالية تبلغ 432 مترًا مربعًا وبقدرة استيعابية تصل إلى 170 منصة شحن، ومستودعًا مبردًا للمواد القابلة للتلف بدرجة حرارة من 15-25 درجة مئوية بمساحة إجمالية تبلغ 142 مترًا مربعًا، وبقدرة استيعابية تصل إلى 42 منصة شحن، إضافة إلى مستودعات تجميد بمساحة 72 مترًا مربعًا وبقدرة استيعابية تصل إلى 24 منصة شحن، ومستودعات مخصصة لمنتجات الزهور بمساحة 60 مترًا مربعًا، ومنطقة عزل الأدوية بمساحة 60 مترًا مربعًا.، كما أن المنطقة مزوّدة بعدد 60 جهازًا لمراقبة درجات الحرارة والرطوبة بشكل مستمر كل 5 دقائق باستخدام أنظمة سحابية لحفظ ومراقبة المعلومات معتمد من «آياتا».