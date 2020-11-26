شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: المملكة أسهمت في استقرار سوق الطاقة العالمي والان نبدء بالتفاصيل
وقال «بوتين»، خلال حفل تسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب: «تتعاون روسيا والمملكة بشكل فاعل في مجموعة أوبك +، ما يسهم بشكل مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، ونحن ممتنون جدا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد».
وأضاف الرئيس الروسي: «علاقات روسيا مع المملكة العربية السعودية، إحدى الدول الرائدة في الشرق الأوسط، تتطور بشكل متزايد، وقد اكتسبت مؤخرا طابعا واسعا ومتعدد الأوجه، وهو ما سهلته الاتفاقيات التي جاءت عقب زيارة الرياض في أكتوبر 2019».
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