شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مخالفة لـ«تدابير كورونا».. و150 ألف لتر لتعقيم الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت أمانة المنطقة الشرقية 33 مخالفة، يوم أمس الأول، في 969 جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، تضمنت 29 مخالفة على عدد من الأسواق والمراكز التجارية المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، و4 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

ووقفت الأمانة على آلية عمل 475 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ومتابعة 9413 من الكوادر البشرية بالنظافة، لإتمام رفع 7306 أطنان من النفايات، وإزالة 41113 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات.

وأنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 767 موقعًا، بكمية بلغت 150092 لترًا من المعقّمات والمطهّرات المستخدمة. وأكدت الأمانة سعيها منذ بدء الجائحة إلى تحقيق هدفها لأن تكون المنطقة الشرقية في أعلى مستويات التعقيم والتطهير لحماية المجتمع بما فيه.

وأهابت الأمانة بالجميع الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى من خلال مركز «940» لمعالجتها.