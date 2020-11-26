شكرا لقرائتكم خبر عن «جودتنا بتميز خدماتنا».. إستراتيجية لنشر ثقافة الجودة وتحقيق رضا المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

استهدف الملتقى الإلكتروني، الذي نظمه قطاع التنمية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، نشر ثقافة الجودة من خلال اللقاءات المثمرة لتحقيق رضا المستفيدين والعملاء وتقديم أفضل الخدمات بجودة عالية والتحول وصولا إلى إسعاد المستفيد.

واستفاد من الملتقى، الذي جاء تحت شعار «جودتنا.. بتميز خدماتنا»، برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل، 310 من منسوبي فرع الوزارة، والفروع التابعة له، من مديرين، وموظفين، على مستوى المملكة وذلك عبر الاتصال المرئي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للجودة 2020.

وأكد المقبل أن هذا اللقاء ما هو إلا تنفيذ لتوجيهات وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، الذي يحرص على أن تكون خدمات هذه الوزارة خدمات ذات جودة عالية تحقق رضا العميل والمستفيد من خلال وكالاتها وفروعها في المنطقة وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني.

من ناحيته، قال مساعد الوزير م. محمد الجاسر إن الوزارة تسعى لتحقيق رضا المستفيد في جميع خدماتها المقدمة، ووضعت هدفين إستراتيجيين من ضمن أهدافها، يندرج تحتها عدد من المبادرات، وحصلت الوزارة على جائزتين عالميتين في الجودة.

وتحدث مدير مركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات م. سعود الشبانات، في الورقة الأولى، عن جودة الاستقبال وتقديم الخدمات «حياك»، وتفعيل متطلبات اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية لمركز خدمة المستفيدين على مراكز الخدمة بالأجهزة الحكومية والخاصة.

بعدها، عرض مدير المكتب التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للجودة م. خالد الزهراني، الورقة الثانية، وتناول فيها الإستراتيجية الوطنية للجودة ورؤية المملكة 2030 والغرض منها وأهم نقاط القوة فيها وأهميتها والآثار الإيجابية من تطبيقها، ورحلة الإستراتيجية بدءا من خارطة الطريق وحتى إنشاء المكتب التنفيذي ومشاريعه، ونموذج المواءمة ومنهجيته، المبادرات للقطاعات الرئيسية المكونة من 17 هدفا إستراتيجيا، 41 مبادرة إستراتيجية، 129 مؤشر قياس أداء.

وقدمت مستشار الجودة الشاملة والتغيير د. نائلة العودة، في الورقة الثالثة، عرضا بعنوان «ثقافة الجودة في بيئة العمل»، تحدثت فيه عن: معايير تقديم الخدمات وهي الاستجابة في الوقت المناسب، الكفاءة العالية في التعامل، استطاعة المستفيد الوصول إلينا بسهولة، التعامل بمهنية مع مشكلات المستفيد ومحاولة حلها بجدية لتعزيز الثقة.

شارك بعدها خبير الكايزن والبروتوكول الدولي م. تركي اليامي بعرض الورقة الرابعة، وتناول فيها «نظرية z» اليابانية، للعناية بمقدمي الخدمة «المستفيد الداخلي» التعريف بالنظرية وفلسفتها ومميزاتها والركائز الأساسية وخصائصها وربطها بالتكامل الإداري.

أما الورقة الخامسة، فقدمها أستاذ إدارة العمليات والجودة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور هاني العمري، وتحدث فيها عن الإستراتيجية الفعالة في نجاح تطبيق جودة الخدمة وكيفية فهم متطلبات المستفيد ومراحل الجودة من رضا العميل إلى تجربة العميل وإسعاد العميل، والعميل الذي يحظى بتجربة تجاوزت توقعاته، ومعايير القياس والجودة بمفهوم العميل وليس بمفهوم مقدم الخدمة.

وقالت مساعد مدير عام فرع الوزارة للتنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي: «انطلاق الإستراتيجية يفتح لنا آفاقا لعام 2021، ويتطلب منا المزيد من الجهد في رفع مؤشرات بطاقة الأداء المتوازن والتي يتمحور 40 % من نسبتها على منظور العملاء الذين يستحقون منا المزيد من البذل والعطاء متجاوزين مرحلة رضاهم لنصل إلى مرحلة إسعادهم وتحقيق تطلعاتهم».