شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 13 مخيما وصندقة غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وواصلت الإدارة إزالة الصنادق الخشبية داخل الأحياء السكنية، وذلك بعد توجيه الإشعارات اللازمة بضرورة الإزالة.
من ناحية أخرى، خالفت بلدية غرب الدمام، 20 منشأة غذائية، وذلك خلال حملة ميدانية نفذتها إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية، بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، إضافةً إلى توفير المعقمات والمطهّرات، وذلك ضمن حملة «الرقابة البلدية».
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 13 مخيما وصندقة غرب الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.