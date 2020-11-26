شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: للإعلام دور هام وحيوي في التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، الدور الهام والمحوري للإعلام في التنمية، ونقل الرسالة الإيجابية عن المملكة ودورها الريادي في العالم، والتعريف بالمنجزات الحضارية التي تحققت.

وشدد سموه، خلال لقائه مدير عام فرع وزارة الإعلام خالد السديري، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، على أهمية مراعاة المهنية، والتطوير المستمر لمنسوبي منظومة الإعلام.

واطلع سموه على تقرير عن جهود الفرع، متمنيًا سموه لهم التوفيق.

من جهته، قدّم السديري شكره لسمو أمير المنطقة، وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل لأعمال الفرع، وتأكيدهما الدائم على أهمية دور الإعلام وتفعيله في المنطقة.