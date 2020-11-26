شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: للإعلام دور هام وحيوي في التنمية والان نبدء بالتفاصيل
وشدد سموه، خلال لقائه مدير عام فرع وزارة الإعلام خالد السديري، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، على أهمية مراعاة المهنية، والتطوير المستمر لمنسوبي منظومة الإعلام.
واطلع سموه على تقرير عن جهود الفرع، متمنيًا سموه لهم التوفيق.
من جهته، قدّم السديري شكره لسمو أمير المنطقة، وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل لأعمال الفرع، وتأكيدهما الدائم على أهمية دور الإعلام وتفعيله في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية: للإعلام دور هام وحيوي في التنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.