شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: الطاقات الوطنية قادرة على صناعة التغيير والان نبدء بالتفاصيل

المملكة تزخر بالفرص الواعدة واغتنامها يتطلب عملا تكامليا

الخروج بتوصيات جوهرية تخدم سيدات الأعمال

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بقرارات التمكين، التي أقرتها القيادة الرشيدة -يحفظها الله-؛ لدعم المرأة، منذ نشأة المملكة، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، الذي شهدنا في عهده الزاهر عددًا من القرارات المهمة في ذلك.

وأشار سموه، خلال رعايته النسخة السادسة من منتدى المرأة الاقتصادي، الذي يقام تحت عنوان «تمكين وطموح»، بمشاركة واسعة من مسؤولين وخبراء من المملكة ودول الخليج، عبر الاتصال المرئي من مكتبه بديوان الإمارة، أمس، إلى أن المرأة ثروة بشرية لا غنى عنها، وهي شريك رئيس في عملية التنمية، ولديها الكثير لتقدمه للمجتمع، مضيفًا إن الدولة هيأت لها عددًا من المبادرات والبرامج الداعمة.

وبيَّن سموه أن المملكة تزخر بالفرص الواعدة، واغتنامها يتطلب عملاً تكاملياً ينطلق من إيمان عميق بأن الطاقات الوطنية قادرة على صناعة التغيير، واستثمار كافة الفرص، وإزالة العوائق والعقبات التي تعترض رواد ورائدات الأعمال، مؤكداً أن قمة العشرين، التي اختتمت أعمالها مؤخراً شاهد من الشواهد على الفرص الواسعة في المملكة، وواجب الجميع الاستفادة من ذلك واستلهام التجارب الناجحة، والعمل من أجل نماء ورخاء بلادنا، واستثمار كل الطاقات، وتعزيز المكاسب التي تحققت، والانطلاق نحو آفاق جديدة لتحقيق رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية، مختتماً سموه بأن المنتدى يعول عليه بالخروج بتوصيات جوهرية، تخدم سيدات الأعمال، وتنقل مشاركة المرأة في قطاع الأعمال إلى آفاقٍ أرحب، وتسهم في بناء تجربة فريدة للمرأة في هذا القطاع.

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، أن بلادنا شهدت سلسلة متكاملة من الإصلاحات والتطوير نحو مستقبل واعد للمرأة السعودية، تسير على خُطى المؤسس -رحمه الله- وصولًا إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -يحفظهما الله- الذي حظيت فيه المرأة السعودية بالكثير من الاهتمام والرعاية والتقدير، ما أسهم في تعزّيز مكانتها وتبوئها مكانًا يليق بها وبقدراتها في مختلف الميادين، وأن تُحقق النجاحات على المستويين الوطني والدولي، وتؤكد دورها في تسريع الخُطى نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وتطلعاتها.

ونوه بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافتها، لأكبر قمة سنوية لقادة دول العالم الأكبر اقتصادًا وتأثيرًا في المشهد الدولي، وكان تمكين المرأة أحد محاورها الرئيسية، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 أفسحت المجال للمرأة بالمشاركة الكاملة في سوق العمل، وعمدت إلى تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها ومكنتها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها، وركزت على إعطائها نصيبًا كبيرًا من التمكين والإنصاف لتعزيز دورها على جميع الأصعدة.

وعن منتدى المرأة الاقتصادي في نسخته السادسة، قال الخالدي إنه أصبح منصةً محليةً رائدةً تدعم قضايا المرأة في مختلف المجالات، ويأتي امتدادًا للأطروحات الإيجابية، التي تتبناها الغرفة لدعم وتطوير مجتمع الأعمال والنهوض بدور المرأة فيه، وتأكيدًا على أهمية مشاركة المرأة في بناء الأوطان وما يمكن أن تؤديه من أدوار بارزة في بنية المجتمع والاقتصاد.

قمة العشرين شاهدة على ريادة المملكة عالمياً

مشاركة بسوق العمل.. وفرص مناسبة لبناء المستقبل

قالت وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة حصة بو حميد، إن الجميع يدرك عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وبها نفخر ونتشرّف، وتربطنا علاقات تاريخية أزلية قديمة، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، وتحرص قيادتا البلدين على توثيق هذه العلاقات، وتشريبها في ذاكرة الأجيال المتعاقبة، إنها علاقات إستراتيجية تكاملية تزهو بمبدأ «معاً أبداً»، علاقات أخوة متجذّرة، تجمعنا اليوم وغدًا.

وأضافت: نلتقي اليوم بعد أيام قليلة، من انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية، التي استضافتها المملكة بثقة الرؤية الاستشرافية لمستقبل العالم، وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، وشارك فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-.

وأكملت: «مجموعة العشرين، هي المنصة الاقتصادية الأكبر عالمياً، وتحضرها جميع المنظمات الدولية الرئيسية، حيث يتوحّد حولها العالم للتصدي للتحديات المشتركة وتجاوزها، وهي شاهدة إثبات على ريادة الدور التنموي عالمياً، للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إنهما يتقاسمان المقدمة والإرادة دائماً بدعم كافة المبادرات الدولية المشتركة، والسياسات والمشاريع، التي تضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة».

وأشادت بدعم المملكة المتواصل للمرأة، الذي انعكس على مستوى حضورها محليا وعالميا، قائلة: «نحن نثمّن ونقدّر للمملكة وقيادتها، رؤيتها الحكيمة والسديدة، ودعمها المتواصل والمتزايد للمرأة السعودية، التي تثبت كل يوم حضوراً وتميزاً في شتى المجالات التنموية، وإنني على ثقة ويقين أن رؤية قيادة المملكة -حفظها الله-، قادرة على إحداث الفرق في حياة المرأة السعودية والخليجية والعربية عموماً، وصولاً إلى إنجازات تعزز حضور المرأة وتدعم استقرار الأسرة وتحقق للمجتمع مزيداً من النجاح في إطار حضور المرأة اقتصادياً وتنموياً وعلى أوسع نطاق». وعن واقع المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قالت: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة شقيقة المملكة العربية السعودية، تعيش واقعاً استثنائياً بتمكين المرأة واستثمار عطائها في البيت والأسرة وفي العمل والإنتاج، المرأة قديماً كانت شريكة في البناء وحديثاً هي شقيقة في العطاء، دورها لا يقل أهمية عن دور الرجل، ولا يعلو بالطبع عليه.. كلاهما يسيران جنباً إلى جنب على درب التنمية المستدامة.. ومَنْ سار على الدرب وصل».

وخلصت إلى القول إن تطلعات المرأة الخليجية كثيرة، فهي تطلعات إنتاجية وإبداعية في شتى ميادين الحياة، بما يعزز من صلابة البناء على أسس التنمية المستدامة.

دعم رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي

أشارت عضو مجلس الإدارة بغرفة الشرقية نوف التركي، إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- في افتتاح قمة مجموعة العشرين التي ترأستها المملكة، والتي وضعت مبادرات تمكين المرأة ضمن أولوياتها، وأكد -أيده الله- ضرورة العمل على إتاحة الفرص للجميع، خاصة للمرأة والشباب لتعزيز دورهم في المجتمع وفي سوق العمل، وذلك من خلال التعليم والتدريب وإيجاد الوظائف ودعم رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي وسد الفجوات الرقمية بين الأفراد، مؤكدة أن هذا هو الهدف الرئيسي في «منتدى المرأة الاقتصادي 2020م»، الذي تنظمه غرفة الشرقية منذ عام 2008.

وأضافت: إن شعار المنتدى هذا العام هو «التمكين والطموح»، قد جاء للتأكيد على الإنجازات والمكتسبات التي حظيت بها المرأة السعودية في هذا العهد الميمون حتى ارتفعت نسب مشاركتها في سوق العمل من 17% إلى 31%.

وأوضحت أن المملكة، وفقًا لرؤية واضحة المعالم والخطوات، وضعت جملةً من البرامج الاقتصادية والاجتماعية بهدف تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ودعم الشمول في سوق العمل، والشمول المالي والتقني وفي ريادة الأعمال، فأصبحت المرأة السعودية أمام إنجازات متتالية، ومكاسب متتابعة، كان آخرها مشاركتها بمناصب مميزة في الأمانة السعودية لمجموعة العشرين ومجموعات العمل المشاركة في القمة التي اختتمت قبل أيّام، وها هي تشارك بفعالية في مختلف القطاعات من التعليم والرياضة إلى القضاء والقطاعات العسكرية لتصل إلى المناصب والمراكز القيادية العليا.

واختتمت أن هذه الإنجازات والمكتسبات انعكست في تقرير المرأة بشأن أنشطة الأعمال والقانون 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي رصد التقدم الحاصل في التشريعات والأنظمة، التي تخص المرأة، حيث حصلت المملكة على الدولة الأعلى إصلاحاً عالميا، بعدما تقدمت 45 درجة عن العام الماضي.