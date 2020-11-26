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اليوم.. إيداع معاشات التأهيل الشامل ورواتب الموظفين
متابعات الخليج 365 - الرياض
يترقب المواطنون إيداع راتب نوفمبر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 26/11/2020، وفقًا للجدولة الزمنية التي تقضي بتثبيت موعد صرف الرواتب لكل موظفي القطاع العام.
ومن المقرر أن تودع أيضًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس رواتب مستفيدي ومستفيدات التأهيل الشامل في حسابات مستفيديها.
وسيتم إيداع رواتب موظفي الدولة للشهر الجاري من مدنيين وعسكريين، صباح اليوم الخميس أيضًا بدلًا من يوم الجمعة الذي يصادف يوم إجازة رسمية.
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